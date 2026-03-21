Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ повредили инфраструктуру в Энгельсе Саратовской области

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в городе Энгельсе Саратовской области получила повреждения гражданская инфраструктура. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

— В результате атаки беспилотников есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время все профильные службы работают на местах происшествий.

Ранее сообщалось, что мощные взрывы прозвучали над Саратовом и Энгельсом — система противовоздушной обороны отражает атаку дронов ВСУ. По предварительным данным, ликвидировано уже более 10 воздушных целей. Об этом написал Telegram-канал Shot.

В ту же ночь Вооруженные силы Украины атаковали Самарскую область. Жители Тольятти сообщили о сильных взрывах в небе и возгорании в одном из районов города. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

