Беспилотники ВСУ повредили инфраструктуру в Энгельсе Саратовской области

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в городе Энгельсе Саратовской области получила повреждения гражданская инфраструктура. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
— В результате атаки беспилотников есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время все профильные службы работают на местах происшествий.
Ранее сообщалось, что мощные взрывы прозвучали над Саратовом и Энгельсом — система противовоздушной обороны отражает атаку дронов ВСУ. По предварительным данным, ликвидировано уже более 10 воздушных целей. Об этом написал Telegram-канал Shot.
В ту же ночь Вооруженные силы Украины атаковали Самарскую область. Жители Тольятти сообщили о сильных взрывах в небе и возгорании в одном из районов города. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.