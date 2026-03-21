Дочь погибшего в аварии под Шелеховом получит миллион рублей компенсации

ДТП случилось в феврале 2023 года. За рулем машины находился работник одного из индивидуальных предпринимателей, который занимается перевозками.
— Мать девочки подала иск от имени дочери. В суде объяснили, что смерть близкого человека — это невосполнимая утрата, которая приносит сильные душевные страдания. У ребенка нарушено право на заботу и воспитание отцом, что само по себе является основанием для компенсации, — пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Суд постановил взыскать с собственника автомобиля миллион рублей в пользу девочки. Владелец машины пытался оспорить решение — сначала в Иркутском областном суде, потом в Восьмом кассационном. Но оба суда оставили приговор без изменений. Решение вступило в силу, и деньги должны выплатить.