Недалеко от Красноярска обнаружена свалка из останков скота

Полиция проверяет информацию о найденном скотомогильнике.

Источник: Комсомольская правда

Недалеко от Красноярска обнаружена целая свалка останков крупного рогатого скота. В полиции уточнили, что незаконный скотомогильник находится рядом с Енисейским трактом у совхоза «Сибиряк». Информация от очевидцев была зарегистрирована, идет проверка.

Установлено, что к свалке туш и костей причастен 40-летний индивидуальный предприниматель, он занимается утилизацией отходов животного происхождения. В разговоре с полицейскими признался: да, это его рук дело. Не смог переработать останки на своей площадке, поэтому просто вывез в поле и выбросил. О том, какие последствия будут от этого, он не подумал.

В настоящее время останки передали в ветеринарный надзор на экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение.