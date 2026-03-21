Недалеко от Красноярска обнаружена свалка из останков скота

Недалеко от Красноярска обнаружена целая свалка останков крупного рогатого скота. В полиции уточнили, что незаконный скотомогильник находится рядом с Енисейским трактом у совхоза «Сибиряк». Информация от очевидцев была зарегистрирована, идет проверка.
Установлено, что к свалке туш и костей причастен 40-летний индивидуальный предприниматель, он занимается утилизацией отходов животного происхождения. В разговоре с полицейскими признался: да, это его рук дело. Не смог переработать останки на своей площадке, поэтому просто вывез в поле и выбросил. О том, какие последствия будут от этого, он не подумал.
В настоящее время останки передали в ветеринарный надзор на экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение.