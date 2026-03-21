Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mehr: при ударе по жилому дому в Тегеране погибли семь детей

Семь детей погибли в результате авиаудара по одному из жилых кварталов столицы Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr.

Источник: Аргументы и факты

Семь детей погибли в результате авиаудара по одному из жилых кварталов столицы Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr.

По данным издания, удар пришелся по жилому дому в восточной части Тегерана. Среди погибших оказался ребенок, которому на момент трагедии было 10 дней.

Иных подробностей произошедшего на данный момент не приводится.

С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что действия США в отношении Ирана формируют новый прецедент в международных спорах, который может привести к разрушению глобальных правовых норм.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше