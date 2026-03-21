Mehr: при ударе по жилому дому в Тегеране погибли семь детей

Семь детей погибли в результате авиаудара по одному из жилых кварталов столицы Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr.
По данным издания, удар пришелся по жилому дому в восточной части Тегерана. Среди погибших оказался ребенок, которому на момент трагедии было 10 дней.
Иных подробностей произошедшего на данный момент не приводится.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что действия США в отношении Ирана формируют новый прецедент в международных спорах, который может привести к разрушению глобальных правовых норм.
