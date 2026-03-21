В Новосибирске почти 60 домов и соцучреждения остались без тепла из-за аварии

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Аварийное отключение теплоснабжения рано утром 21 марта затронуло 58 многоквартирных домов, 14 административных зданий, а также школы и детские сады в трех районах Новосибирска. Причиной стал дефект трубопровода, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
«В 06:30 (02:30 мск — прим. ТАСС) от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибирска поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения в Центральном, Заельцовском и Железнодорожном районах города. Под отключение попали 58 многоквартирных жилых домов, 14 административных зданий, 7 социально значимых объектов и 2 прочих объекта. Причина отключения — дефект трубопровода», — сообщили в главке МЧС.
По данным ведомства, на месте работают аварийно-восстановительные бригады Новосибирской теплосетевой компании, которые определяют точное место прорыва теплопровода. Проводится оповещение населения. Восстановить теплоснабжение планируется к 21:00 (17:00 мск).
Согласно данным онлайн-портала «Мой Новосибирск», работы ведутся на участке теплотрассы на улице Писарева. В зону отключения попали объекты в районе улиц Кропоткина, Линейной, Красного проспекта, а также на улицах Достоевского и Советской. Среди них школа «Журавушка», средняя школа № 85, гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации М. Ю. Немыткина, детские сады № 193 и № 101. Под отключения попали в основном многоквартирные девятиэтажные дома.
По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью температура воздуха опускалась примерно до минус 2 градусов, утром держалась около нулевой отметки, днем ожидается до плюс 5 градусов. Осадков не прогнозируется.