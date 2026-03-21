Два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Саратов

При атаке украинских БПЛА на Саратов пострадали два человека. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

— Два человека обратились за медицинской помощью, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки беспилотников получили повреждения несколько домов в Саратове — в них частично выбило стекла. В настоящее время на месте работают специалисты профильных служб.

Ранее Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Энгельсе Саратовской области получила повреждения гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что мощные взрывы прозвучали над Саратовом и Энгельсом — система противовоздушной обороны отражает атаку дронов ВСУ. По предварительным данным, ликвидировано уже более 10 воздушных целей. Об этом написал Telegram-канал Shot.

В ту же ночь Вооруженные силы Украины атаковали Самарскую область. Жители Тольятти сообщили о сильных взрывах в небе и возгорании в одном из районов города. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше