Два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Саратов

При атаке украинских БПЛА на Саратов пострадали два человека. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
— Два человека обратились за медицинской помощью, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки беспилотников получили повреждения несколько домов в Саратове — в них частично выбило стекла. В настоящее время на месте работают специалисты профильных служб.
Ранее Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Энгельсе Саратовской области получила повреждения гражданская инфраструктура.
Ранее сообщалось, что мощные взрывы прозвучали над Саратовом и Энгельсом — система противовоздушной обороны отражает атаку дронов ВСУ. По предварительным данным, ликвидировано уже более 10 воздушных целей. Об этом написал Telegram-канал Shot.
В ту же ночь Вооруженные силы Украины атаковали Самарскую область. Жители Тольятти сообщили о сильных взрывах в небе и возгорании в одном из районов города. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.