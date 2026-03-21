В Тынде водитель иномарки наехал на 10-летнюю девочку

В городе Тында Амурской области водитель иномарки наехал на 10-летнюю девочку при движении задним ходом, сообщили в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Красная Пресня. Ребенок-пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
