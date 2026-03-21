В Тынде водитель иномарки наехал на 10-летнюю девочку

Во вторник, 17 марта, сообщалось о том, что большегрузный карьерный самосвал, груженый горной массой, наехал на УАЗ «Патриот» с ремонтной бригадой в карьере АО «Лебединский ГОК» Белгородской области, в результате погибли 5 человек. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль региональная прокуратура.