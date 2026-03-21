Собянин сообщил о сбитии уже 44 беспилотника, направлявшегося к Москве

Силами противовоздушной обороны был уничтожен еще один беспилотник, который направлялся в сторону столицы. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силами противовоздушной обороны был уничтожен еще один беспилотник, который направлялся в сторону столицы. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбит один БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в мессенджере MAX.

В ту же ночь при атаке украинских дронов на Саратов пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, в результате атаки беспилотников получили повреждения несколько домов в Саратове — в них частично выбило стекла.

Ранее Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Энгельсе Саратовской области получила повреждения гражданская инфраструктура.

20 марта силы противовоздушной обороны сбили 66 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ночь на 20 марта средства ПВО ликвидировали 26 беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны.

