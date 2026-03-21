Жительница Владивостока сломала ногу, упав на аварийной лестнице

Жильцы дома неоднократно просили заменить опасный спуск, но ремонт планировали начать только в этом году.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке жительница дома на улице Сафонова сломала ногу, упав на аварийной лестнице. По словам пострадавшей, она упала с самого верха, получив перелом левой ноги, ушибы тела и разбитые колени. Жильцы дома неоднократно обращались с просьбой заменить аварийную конструкцию.

Как сообщила сама пострадавшая, разговор со старшей по дому выяснил, что письма с требованием отремонтировать лестницу отправлялись не раз. Инцидент произошёл на спуске, который местные жители давно признавали опасным.

«Ровно на ней с самого верха я вчера, 19 марта, упала», — написала женщина.

Депутат Думы Владивостока Артём Савенко, в чьём избирательном округе находится дом, прокомментировал ситуацию в своём телеграм-канале. Он признал, что ремонт этого спуска действительно был запланирован на текущий год, но работы не успели начать до несчастного случая. «Чувствую и свою вину за эту ситуацию, хотя у меня все лестницы наперечёт, и те, что нуждаются в ремонте, уже в работе», — написал депутат.

Савенко пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления и выразил готовность оказать помощь. Он также отметил, что проблема аварийных лестниц в округе находится на контроле.

Случай на Сафонова вновь поднял вопрос о своевременном ремонте общественных конструкций во Владивостоке. Местные жители надеются, что инцидент ускорит начало работ, и лестница будет приведена в безопасное состояние в ближайшее время.