Последний урок: школьник расчленил сверстника ножовкой и попал на видео

Санкт-Петербург потрясла новость, которая заставила содрогнуться даже видавших виды оперативников. 16-летний школьник не только лишил жизни сверстника, но и надругался над телом, расчленив его ножовкой. Останки 17-летнего юноши, пропавшего 16 марта, были обнаружены спустя три дня недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе. Подозреваемый был задержан на месте преступления, куда вернулся, чтобы замести следы. В этой истории, помимо юного убийцы, фигурирует и его возможная сообщница — бывшая возлюбленная погибшего. Юристы и психологи в беседе с aif.ru рассказали, что ждет участников этой трагедии.