Последний урок: школьник расчленил сверстника ножовкой и попал на видео

Санкт-Петербург потрясла новость, которая заставила содрогнуться даже видавших виды оперативников. 16-летний школьник не только лишил жизни сверстника, но и надругался над телом, расчленив его ножовкой. Останки 17-летнего юноши, пропавшего 16 марта, были обнаружены спустя три дня недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе. Подозреваемый был задержан на месте преступления, куда вернулся, чтобы замести следы. В этой истории, помимо юного убийцы, фигурирует и его возможная сообщница — бывшая возлюбленная погибшего. Юристы и психологи в беседе с aif.ru рассказали, что ждет участников этой трагедии.
«Полноценный субъект ответственности»: что грозит 16-летнему убийце.
Один из главных вопросов, волнующих общественность: сможет ли подросток избежать сурового наказания из-за своего возраста? Как пояснил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев, уголовная ответственность по статье 105 УК РФ (умышленное убийство) наступает с 14 лет.
«Таким образом, 16-летний подросток является абсолютно полноценным субъектом уголовной ответственности. Он совершил преступление по сговору, то у исполнителя ответственность выше, но также привлекаются соучастники», — подчеркнул эксперт.
Ситуация усугубляется особой жестокостью и предварительным сговором. По словам Ивана Соловьева, если следствие докажет, что убийство было совершено организованной группой, то верхняя планка наказания для исполнителя поднимается до 20 лет лишения свободы. Однако существует и более строгая мера.
«Если это была организованная группа, то за умышленное убийство грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — отметил юрист.
Таким образом, несмотря на юный возраст, школьнику из Петербурга может грозить максимальное наказание, предусмотренное законом, если суд сочтет его действия не поддающимися исправлению в рамках стандартных сроков.
Роль роковой женщины: соучастнице грозит до 20 лет.
Особый резонанс делу придает участие 17-летней девушки, которая, по данным следствия, была вдохновительницей расправы. Как стало известно из признательных показаний задержанного, жестокое убийство он спланировал вместе с бывшей возлюбленной погибшего, которая, якобы, пожаловалась на насилие со стороны погибшего.
Юрист Иван Соловьев разъяснил, какую роль сыграла девушка в этой криминальной драме и какое наказание ей грозит.
«В зависимости от показаний девушка может пойти или как свидетель, или как соучастница», — уточнил он.
Однако учитывая характер преступления и предварительную договоренность, следствие склоняется к тому, что она была организатором. Как отметил эксперт, девушка могла смоделировать преступление, используя другого человека как орудие, убедить или спровоцировать подростка на убийство.
«По закону организатор преступления, как правило, может нести и такую же ответственность, как и исполнитель. С учетом того, что в России женщинам пожизненное не назначают, то верхняя планка наказания — до 20 лет», — объяснил Иван Соловьев.
Если вина девушки будет доказана, она может провести за решеткой два десятилетия, что больше ее нынешнего возраста.
Взгляд психолога: почему школьник пошел на расчленение?
Кровавая история в Пушкинском районе вызывает не только вопросы о наказании, но и попытки понять мотивы преступника. Что заставило вчерашнего ребенка взять в руки ножовку и пойти на столь циничное убийство?
Психолог Сергей Ланг в комментарии aif.ru заявил, что причину такого поведения следует искать в психическом здоровье подростка.
«Здесь однозначно отклонение психики, потому что если у человека здоровая психика, он никогда не пойдёт на убийство. Если бы он был адекватный, он бы никогда этого не сделал и, наоборот, отговаривал бы девушку, с которой, как он заявил, они запланировали преступление», — сказал эксперт.
По мнению психолога, склонность к жестокости такого уровня не возникает спонтанно. Если человек предрасположен к подобным действиям, трагедия может случиться в любом возрасте — как в подростковом, так и во взрослом.
«В любом случае, скажем, такой человек рано или поздно совершил бы убийство. В подростковом возрасте или во взрослом — неважно, если человек больной, он это сделает. Если человек психически болен и невменяем, то он представляет опасность и любой стресс может вызвать импульс совершить убийство или самоубийство», — отметил Сергей Ланг.
Эксперт высказал мнение, что людей с подобными психическими отклонениями необходимо изолировать от общества, так как коррекция такого поведения практически невозможна.
«Такое не лечится. Можно достигнуть ремиссии, но весной, осенью часто происходит обострение, поэтому таких людей в любом случае необходимо ограждать от общества», — резюмировал Ланг.
Напомним, что поиски 17-летнего подростка начались 16 марта, когда он ушел из дома и перестал выходить на связь. Обнаружение тела 19 марта и оперативное задержание подозреваемого позволили оперативно раскрыть это резонансное преступление. В настоящее время следствию предстоит установить все обстоятельства трагедии, чтобы вынести справедливый приговор участникам этого жестокого преступления.