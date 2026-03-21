Авария оставила без отопления 58 многоэтажек в Новосибирске

В субботу рано утром в трёх районах Новосибирска — Центральном, Заельцовском и Железнодорожном — произошло аварийное отключение теплоснабжения. Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, без отопления остались 58 многоквартирных жилых домов, 14 административных зданий, семь социальных объектов (школы и детсады) и ещё два прочих объекта.