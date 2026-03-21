С начала года жители Красноярского края передали мошенникам 403 миллиона рублей. Жертвами интернет-преступников стали 1209 человек. Жуткая цифра, учитывая, что среди потерпевших много пожилых людей.
Раскрывать такие преступления сложно, ведь многие аферисты базируются в недружественных странах. Раскрыто 293 преступления — 25,2%, в суды края направлено 148 уголовных дел об ИТТ хищениях.
Вот статистика последней недели: у 122 жителей края дистанционным способом похищено более 35 миллионов рублей. Конкретно: жертвами фейковых криптобирж стали 17 человек. Еще 35 жителей спасали свою благополучие, думая, что общаются со следователями и агентами ФСБ. 22 человека прошли по фишинговым ссылкам в интернет-магазины. И так далее.