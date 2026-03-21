В Ангарске водитель сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными у пешеходных переходов. Пешеходам в темноте нужно использовать световозвращающие элементы. Родителей просят напомнить детям, что перед переходом дороги нужно убедиться, что водитель остановился и пропускает.