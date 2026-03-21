Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске водитель сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе

Школьника с травмами увезли в больницу.

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Вечером 20 марта 2026 года на улице Алешина в Ангарске произошло ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре и Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Хавейл Джолион» наехал на 14-летнего школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Подростка с травмами увезли в больницу. Полицейские проводят проверку. Прокуратура взяла ее ход под контроль, — говорится в сообщении ведомств.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными у пешеходных переходов. Пешеходам в темноте нужно использовать световозвращающие элементы. Родителей просят напомнить детям, что перед переходом дороги нужно убедиться, что водитель остановился и пропускает.