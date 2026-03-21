Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, сбиты 90 дронов

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в общей сложности сбито около 90 дронов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
«Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке, — написал глава региона. — Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области».
По его словам, ущерб от ударов ВСУ в настоящее время устанавливается. Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.
Напомним, этой же ночью стало известно об атаке беспилотников на Саратовскую область. По словам губернатора Романа Бусаргина, в результате ударов украинских дронов в Энгельсе есть повреждения инфраструктуры, а в Саратове два человека обратились за медицинской помощью. Кроме того, пострадали несколько домов.