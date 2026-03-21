Три могилы у дороги: новые детали похорон погибшей в Звенигороде Алины

Днем 20 марта родные, соседи и другие жители Звенигорода простились с 13-летней Алиной, которая вместе с друзьями утонула в Москве-реке накануне 8 марта.
Первый весенний праздник теперь навсегда для родных Вани, Богдана и Алины будет омрачен трагичными воспоминаниями о поисках и разбитых надеждах на чудо.
Кто пришел проститься с Алиной и где похоронили детей — в материале aif.ru.
10 страшных дней.
В субботу, 7 марта, 12-летние Богдан и Ваня пошли гулять в Звенигороде. С собой они позвали подругу — 13-летнюю Алину. Дети беспечно проводили предпраздничный день, купили в магазине шоколадку, а затем появилась идея поздравить их общую подругу с 8 Марта.
Реализовать идею дети решили в районе Москвы-реки, на поверхности которой еще оставалась ледяная корочка. Соседи рассказали, что обычно видели этих детей во дворе, а поход к реке, как выяснилось позже, стал актом непослушания — родители строго настрого запрещали туда ходить.
Вечером домой ребята уже не вернулись. Родители быстро забили тревогу, на поиски отправились волонтеры и местные жители. Следы привели их к реке, на кромке возле воды сохранились следы от детских рук, а недалеко от этого места обнаружили шапку одного из детей.
После этого стало понятно: произошло что-то ужасное. Спасатели сосредоточили основные поиски в районе реки. Родители до последнего надеялись, что произошла ошибка, дети могли упасть в воду, выбраться и где-то спрятаться, боясь, что будут ругать.
Однако страшные догадки подтвердили местные рыбаки, которые слышали крик из реки вечером 7 марта. Один из них даже видел падающего в воду ребенка, но спасти не смог, течение быстро унесло упавшего.
Первые найденные тела и похороны.
Лед на реке продолжат стремительно таять, а спасатели без остановки искали детей. Первым нашли Ваню. Его тело обнаружили на левом берегу реки, в 800 метрах от места, где компания вышла на лед. Мальчик оказался под кромкой льда, на небольшой глубине.
Спустя два дня, 13 марта, нашли Богдана. Ваню и Богдана похоронили рядом друг с другом. С мальчиками пришли попрощаться десятки незнакомых людей, в то время поиски Алины еще продолжались.
Однако и в этот раз чуда не произошло. 17 марта спасатели нашли Алину. Все эти дни, пока длились поиски, ее родители приходили к штабу волонтеров в надежде услышать хорошие новости: «Чудо, но Алине удалось спастись!». Но этого не произошло.
Соседи и знакомые до сих пор не могут поверить в произошедшее. Город Звенигород небольшой, население всего 37 тысяч человек. Этих детей гуляющих и веселящихся на улице видели десятки, а то и сотни человек. А теперь — их нет.
Соседи вспоминают, что Алина всегда была общительной, без стеснения обращалась за помощью к взрослым. Однако в тот роковой вечер спасения было ждать неоткуда.
Три могилы у дороги.
Детей в память об их дружбе похоронили рядом на местном кладбище. Прощание с Алиной прошло в пятницу, 20 марта, в Храме Рождества Христова, Верхний Посад.
Проводить девочку в последний путь пришли не только близкие, но и соседи, знакомые, искавшие детей волонтеры.
«Всех жалко деток до слез. По Алине больше всего скорблю, душа разрывается на части. Все мысли о ней! Может, потому, что у меня у самой доченька. Мне очень жалко родителей этих деток», — отметила местная жительница Ольга.
Некоторые особо впечатлительные жители не пришли на похороны, они признались, что эта история очень задела их.
«Десятки людей пришли попрощаться с Алиной, я сама не пошла, очень тяжело все это, даже уехала из города», — сообщила Анна.
Сейчас Ваня, Богдан и Алина снова вместе.
«Алину похоронили рядом с ребятами, на том же кладбище, в районе захоронения участников СВО. Все трое лежат у дороги, справа от часовни. Я не пошла на похороны, были бессонные ночи из-за пропажи детей. Сейчас все трое мне снятся, кричат, умоляют о помощи, вижу их со спины тонущими в воде», — отметила Ольга.
Теперь родителей просят внимательнее относиться к своим детям, почаще общаться с ними и рассказывать, чем именно опасны водоемы. И хоть троих друзей из Звенигорода уже не вернуть, эта история может стать хорошим уроком для других детей.