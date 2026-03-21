Полиция задержала новосибирца, рассылавшего в мессенджере интимные фото

Новосибирские полицейские задержали 27-летнего жителя Первомайского района, которого обвинили в распространении интимных фото в мессенджере.
Известно, что новосибирец завел в мессенджере фейковый аккаунт, с которого он знакомился с жителями города.
— Во время переписки он отправлял снимки, на которых в том числе были и другие люди, — пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
В отношении подозреваемого завели дело по ч.3 статьи 242 УК РФ. На время следствия он будет находиться под домашним арестом.