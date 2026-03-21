Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала новосибирца, рассылавшего в мессенджере интимные фото

Часть снимков принадлежала другим людям.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирские полицейские задержали 27-летнего жителя Первомайского района, которого обвинили в распространении интимных фото в мессенджере.

Известно, что новосибирец завел в мессенджере фейковый аккаунт, с которого он знакомился с жителями города.

— Во время переписки он отправлял снимки, на которых в том числе были и другие люди, — пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении подозреваемого завели дело по ч.3 статьи 242 УК РФ. На время следствия он будет находиться под домашним арестом.