Журналист Ботагоз Омарова помещена под домашний арест

Астана. 21 марта. КазТАГ — Журналист Ботагоз Омарова помещена под домашний арест в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации, сообщает BES.media.

«Суд отправил под домашний арест журналистку Ботагоз Омарову, которая стала подозреваемой по делу о распространении заведомо ложной информации», — привело в ночь на субботу издание информацию юриста Правового медиа-центра Гульмиры Биржановой, добавив, что ночью дома у журналиста пройдет обыск.

К вечеру 20 марта Омарова написала, что находится в полиции.

«Позже в департаменте полиции Астаны заявили, что в отношении нее начато досудебное расследование по делу о распространении заведомо ложной информации. Основанием стало поступившее заявление. Омарову вызвали для дачи показаний, она проходила по делу как свидетель с правом на защиту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поддержку Омаровой выступили также ее коллеги в Астане, которые выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и отсутствием подробной информации со стороны правоохранительных органов.