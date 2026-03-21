Ростовская область подвергалась атаке 90 беспилотниками ВСУ

Ростовская область подвергалась массированной атаке ВСУ, над регионом было ликвидировано почти 90 украинских дронов. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

— Ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Около 90 беспилотников отражены в девяти районах области, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, БПЛА были уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Красносулинском, Шолоховском, Милютинском, Тарасовском, Боковском, Кашарском и Каменском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В ту же ночь при атаке украинских дронов на Саратов пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, в результате атаки БПЛА получили повреждения несколько домов в Саратове — в них частично выбило стекла.

Ранее Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Энгельсе Саратовской области получила повреждения гражданская инфраструктура.

