Ростовская область подвергалась атаке 90 беспилотниками ВСУ

Ростовская область подвергалась массированной атаке ВСУ, над регионом было ликвидировано почти 90 украинских дронов. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
— Ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Около 90 беспилотников отражены в девяти районах области, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, БПЛА были уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Красносулинском, Шолоховском, Милютинском, Тарасовском, Боковском, Кашарском и Каменском районах.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В ту же ночь при атаке украинских дронов на Саратов пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, в результате атаки БПЛА получили повреждения несколько домов в Саратове — в них частично выбило стекла.
Ранее Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Энгельсе Саратовской области получила повреждения гражданская инфраструктура.