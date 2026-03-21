СК проверит информацию об избиении ребёнка участника СВО в школе Новосибирской области

Следственный комитет России проверяет информацию об избиении ребёнка участника СВО в образовательном учреждении Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном подразделении ведомства.
Согласно данным СК, инцидент, в ходе которого школьник пострадал от действий сверстника, был скрыт администрацией учреждения, тем не менее, детали были обнародованы в социальных сетях.
По факту случившегося организована проверка по статье 293 УК — халатность.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального подразделения ведомства Сергею Артеменко доложить о ходе процессуальной проверки.