СК проверит информацию об избиении ребёнка участника СВО в школе Новосибирской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки.

Следственный комитет России проверяет информацию об избиении ребёнка участника СВО в образовательном учреждении Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном подразделении ведомства.

Согласно данным СК, инцидент, в ходе которого школьник пострадал от действий сверстника, был скрыт администрацией учреждения, тем не менее, детали были обнародованы в социальных сетях.

По факту случившегося организована проверка по статье 293 УК — халатность.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального подразделения ведомства Сергею Артеменко доложить о ходе процессуальной проверки.