Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число сбитых за ночь БПЛА на подлёте к Москве выросло до 27

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили ещё шесть беспилотников на подлёте к столице. Таким образом, общее количество уничтоженных за ночь дронов достигло 27.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее стало известно о массированной атаке на Ростовскую область. Там за ночь сбито около 90 беспилотников. Дроны уничтожены в девяти районах: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

