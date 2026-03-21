«Буду с вами после смерти». Семью миллионера перезахоронили через суд

23 марта 2022 года всю Россию потрясла трагедия в двух шагах от Нижегородского кремля. В элитной двухуровневой квартире нашли тела 43-летнего бизнесмена Василия Мельникова, его жены Галины и двух сыновей — 10-летнего Тимофея и четырёхлетнего Саввы. Все были с колото-резаными ранами. Сначала разрабатывали версию, что с семьёй расправились грабители. Но правда оказалась гораздо страшнее: самых родных людей отправил на тот свет сам бизнесмен. Мать Галины спустя годы добилась, чтобы её дочь и внуки не покоились рядом с ним. Жуткую историю вспомнил nn.aif.ru.