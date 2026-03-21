Силы ПВО сбили за ночь 283 украинских беспилотника над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 283 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

За прошедшую ночь дроны сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, республиками Крым и Татарстан, а также Московским регионом.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 20 марта текущего года до 07:00 мск 21 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — цитирует заявление оборонного ведомства ТАСС.

21 марта Ростовская область подвергалась массированной атаке ВСУ, над регионом было ликвидировано почти 90 украинских дронов. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В ту же ночь при атаке украинских дронов на Саратов пострадали два человека. Также в результате ударов БПЛА получили повреждения несколько домов в городе — в них частично выбило стекла.

До этого в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Энгельсе Саратовской области получила повреждения гражданская инфраструктура.

