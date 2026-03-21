Массированную воздушную атаку 90 БПЛА ВСУ отразили в 9 донских районах

Как сообщил в МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь, ночью и утром 21 марта 2026 года российские военные отразили массированную воздушную атаку порядка 90 БПЛА ВСУ в девяти районах Ростовской области.
Уточняется, что наши дежурные ПВО отразили воздушную атаку в девяти районах донского региона. В частности, в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском районах Ростовской области.
Слюсарь также сообщил о том, что информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала, она будет уточняться.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.