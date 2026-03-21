В Хабаровском крае многодетные семьи продолжат получать выплаты на погашение ипотеки

Господдержка в виде выплаты в миллион рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка или последующих детей продлена до 2029 года. Инициатива продления программы, которая реализуется с 2024 года по поручению президента Владимира Путина, поступила от партии «Единая Россия» и поддержана на федеральном уровне.
Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Демешина в прошлом году Хабаровскому краю было выделено более 557 млн рублей на выплаты многодетным семьям на погашение обязательств по ипотечным кредитам. Кроме того, после старта программы был отмечен существенный рост коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, и Дальний Восток сейчас занимает второе место среди федеральных округов по этому показателю.
«Для таких регионов, как Хабаровский край вопросы демографии — это ключевое условие развития. Нас на Дальнем Востоке должно становиться больше! Поэтому решения в области семейной политики, реализуемые по поручению Президента России, и та работа, которую ведет в регионе губернатор Дмитрий Викторович Демешин, имеют особое значение. Продление программы — это правильный и своевременный шаг. Он поможет семьям принять решение о рождении еще одного ребенка», — прокомментировал инициативу депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов.