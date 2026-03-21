В Иркутске пропала 17-летняя девушка

Последний раз ее видели в микрорайоне Юбилейный.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске пропала 17-летняя девушка. Об этом сообщили в региональном МВД.

«В дежурную часть обратилась знакомая Розы Ивановой. Она рассказала, что девушку последний раз видели днем 16 марта в микрорайоне Юбилейный», — отметили в МВД.

Девушка была одета в белую куртку, черные джинсы и светлые кроссовки. Рост пропавшей — около 160 см, волосы черные, глаза карие.

Если известно о местонахождении пропавшей, следует сообщить в дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД России «Иркутское» по телефону 83952420451 или 02 (с мобильного 102). Номер ответственного сотрудника — 8 (924) 608−88−92.