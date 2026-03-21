Эхо сибирской эпизоотии: как массовый забой скота в Новосибирске может аукнуться на Кубани

Вспышка болезней скота в Сибири может отразиться на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Вспышка эпизоотии в Новосибирской области и массовый забой скота могут отразиться на продовольственном рынке всей страны. Экономист Роман Иноземцев в эфире радио «КП»-Кубань" объяснил, чем опасна эта ситуация для юга России.

— Основная причина эпидемий — халатность фермеров. Отказ от вакцинации из-за «теорий заговора» приводит к тому, что локальные болезни перерастают в катастрофу, когда приходится уничтожать всё поголовье, — отметил Иноземцев.

Экономист отметил, что Краснодарский край не застрахован от подобных сценариев — ранее вспышки уже фиксировались в Выселковском и Усть-Лабинском районах. При этом масштаб бизнеса не гарантирует безопасности: под нож идет скот как мелких хозяйств, так и агрогигантов.

Эксперт добавил, что любые перебои с поголовьем в крупных регионах-производителях неизбежно спровоцируют рост общероссийских цен на мясо. Ситуация в Сирии продолжает развиваться, угрожая продовольственной безопасности соседних областей.

