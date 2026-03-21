Расследование в отношении руководства ЦРТР и Первого кредитного бюро окончено в Алматы

«В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между ЦРТР и ПКБ установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов. Вместе с тем на информационные каналы между ЦРТР и ГКБ внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов. В результате противоправных действий государству в лице ЦРТР причинен ущерб на сумму свыше Т2 млрд. В июне 2025 года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере $75 тыс., которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения ПКБ прибыли», — добавили в ведомстве.