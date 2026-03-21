Расследование в отношении руководства ЦРТР и Первого кредитного бюро окончено в Алматы

«Департаментом АФМ по Алматы окончено расследование в отношении руководства АО “Центр развития трудовых ресурсов” (ЦРТР) и ТОО “Первое кредитное бюро”. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве», — говорится в сообщении в субботу.
Отмечается, что ЦРТР является единственным государственным оператором информации о доходах физлиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков. Как пояснили в АФМ, доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников. Основными потребителями этих сведений, согласно информации, являются «Государственное кредитное бюро» (ГКБ) и ПКБ.
«В 2020 году бывший президент ЦРТР Аргандыков Д. Р. заключил с гендиректором ПКБ Омаровым Р. Ж. незаконное соглашение, которое позволило последнему на 5% больше извлекать доходы. Если ГКБ от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то ПКБ (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли. Следовательно, за счет этого соглашения доходность ЦРТР снижена с 70% до 65%. В начале 2025 года после назначения на должность президента ЦРТР Сарбасова А., условия дополнительного соглашения, предусматривающие дискриминационную пропорцию распределения доходов в пользу ПКБ, сохранены», — сказано в сообщении.
Как заявили в АФМ, «в ходе следствия раскрыта схема, позволяющая ПКБ получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг».
«В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между ЦРТР и ПКБ установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов. Вместе с тем на информационные каналы между ЦРТР и ГКБ внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов. В результате противоправных действий государству в лице ЦРТР причинен ущерб на сумму свыше Т2 млрд. В июне 2025 года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере $75 тыс., которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения ПКБ прибыли», — добавили в ведомстве.
В АФМ добавили, что указанные лица задержаны.
«С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более Т1 млрд. Материалы дела переданы для ознакомления», — сообщили в агентстве.
Напомним, о задержании бывшего вице-министра труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасова, бывшего вице-министра здравоохранения и социального развития Даулета Аргандыкова и CEO «Первого кредитного бюро» Руслана Омарова стало известно 1 июля 2025 года. 3 июля КазТАГ со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу сообщал, что при обысках у задержанных нашли сотни тысяч долларов.