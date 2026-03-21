Shot: Беспилотник влетел в многоквартирный дом в Уфе

Беспилотник влетел в многоквартирный дом в Уфе. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
В беседе с источником очевидцы рассказали, что они услышали громкий взрыв в районе 9:20 по местному времени, а затем увидели дым над новостройкой.
Влетевшие дроны повредили крышу и несколько квартир. Дом не жилой — его еще не сдали в эксплуатацию. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
В регионе объявлен режим беспилотной опасности. Городской аэропорт закрыт уже два часа, сообщается в публикации.
За ночь 21 марта силы ПВО сбили 283 украинских беспилотника над российскими регионами. Почти 90 из них пришлись на Ростовскую область.
В ту же ночь при атаке украинских дронов на Саратов пострадали два человека. Также в результате ударов БПЛА получили повреждения несколько домов в городе — в них частично выбило стекла.