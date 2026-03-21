Военные доложили о сбитых БПЛА над Воронежским и другими регионами РФ

Беспилотные летательные аппараты были сбиты в ночь на 21 марта.

Источник: АиФ Воронеж

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 20 марта до 7.00 мск 21 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше