В Челябинской области аферисты выманили у вдовы участника СВО свыше 2,5 млн

Все произошло в Катав-Ивановске. Там в полицию обратилась 40-летняя местная жительница.
«Злоумышленники цинично использовали трагедию женщины — гибель ее бывшего мужа в зоне проведения специальной военной операции, похитили деньги, выплаченные его детям. Они заставили ее обмануть органы опеки и обналичить сумму для оформления фиктивной покупки квартиры», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
Женщина находилась под влиянием мошенников с января. Началась история со звонка якобы сотрудницы военкомата: она сообщила о дополнительной выплате для детей погибшего бойца, выманила код из SMS. Через 15 минут последовал звонок от «специалиста по безопасности» портала «Госуслуги», который заявил о взломе личного кабинета вдовы и перенаправил ее к лже-силовикам. Те, в свою очередь, сообщили, что от имени женщины пытались перевести деньги террористам, теперь ей грозит уголовное дело, предложили спрятать деньги на «безопасном счете».
Злоумышленники выяснили, что на электронной ячейке несовершеннолетнего ребенка женщины находится более 3 млн рублей. Однако получить их без разрешения органов опеки невозможно. Тогда была придумана многоходовая комбинация: они убедили жертву оформить фиктивную покупку квартиры, чтобы получить разрешение на снятие наличных.
«Та нашла риелтора, заключила договор на покупку жилья за 2,6 млн рублей, получила разрешение опеки и уже в марте обналичила деньги. В тот же день назвавшийся по телефону “сотрудником Центробанка” аферист приказал ей везти средства в Уфу. По прибытии женщина, следуя инструкциям, передала 2 млн 550 тыс. рублей курьеру, оставив себе 50 тыс. на расходы. О произошедшем потерпевшая рассказала родственникам лишь спустя несколько дней, когда поняла, что никакой сделки по покупке квартиры не состоится. Все это время злоумышленники запугивали потерпевшую, запрещая кому-либо рассказывать о происходящем», — отметили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество).