В Красноярске «менеджер маркетплейса» похитил около полумиллиона рублей

В погоне за легким заработком красноярка потеряла 441 тысячу рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске «менеджер маркетплейса» похитил 441 тысячу рублей. О новом эпизоде мошенничества рассказали в пресс-службе полиции.

Женщина 1992 года рождения в поисках дополнительного заработка в одном из мессенджеров обратила внимание на объявление: некий сотрудник интернет-магазина предложил легкую работу: нужно ставить лайки и писать отзывы за приобретенные товары для рейтинга, а оплата будет весомой.

Но не просто так: она сама должна была спонсировать приобретение этих самых товаров, которые должна потом хвалить. Но не напрямую, а через «сотрудников» — отправляла свои деньги на их банковские карты. Так она лишилась и своих накоплений, и взятых кредитов. Полиция выяснила, что карты не имели отношения ни маркетплейсу, ни к реальным заказам.

Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество». А полиция напоминает: реальный работодатель никогда не будет просить денежные средства ни под каким предлогом.