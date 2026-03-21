Два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на многоквартирный дом в Уфе

При атаке БПЛА на Башкирию пострадали два человека. Видео © SHOT.
Госпитализация рабочим не потребовалась. Экстренные службы оперативно ликвидировали пожар. По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, беспилотники упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. Кроме того, дроны были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы.
«Очередная атака БПЛА на Башкортостан. Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. В результате произошло возгорание утеплителя. Два строителя получили лёгкие травмы, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении.
Напомним, что в столице Башкортостана беспилотник атаковал многоквартирный дом. Очевидцы сообщили, что около 07:20 мск раздался громкий взрыв, после чего над строением поднялся дым. Дрон повредил крышу и несколько квартир. Здание ещё не сдано в эксплуатацию и является нежилым. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности, а аэропорт Уфы остаётся закрытым для приёма и выпуска воздушных судов.
