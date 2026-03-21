Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на многоквартирный дом в Уфе

В Уфе в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали двое строителей, работавших над возведением многоквартирного дома. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

При атаке БПЛА на Башкирию пострадали два человека. Видео © SHOT.

Госпитализация рабочим не потребовалась. Экстренные службы оперативно ликвидировали пожар. По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, беспилотники упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. Кроме того, дроны были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы.

«Очередная атака БПЛА на Башкортостан. Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. В результате произошло возгорание утеплителя. Два строителя получили лёгкие травмы, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении.

Напомним, что в столице Башкортостана беспилотник атаковал многоквартирный дом. Очевидцы сообщили, что около 07:20 мск раздался громкий взрыв, после чего над строением поднялся дым. Дрон повредил крышу и несколько квартир. Здание ещё не сдано в эксплуатацию и является нежилым. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности, а аэропорт Уфы остаётся закрытым для приёма и выпуска воздушных судов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше