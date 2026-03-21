Поиски екатеринбуржца, который пропал по пути домой из больницы, завершены

Екатеринбуржец, который пропал по пути домой из больницы, найден живым.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге завершены поиски 42-летнего мужчины, который пропал по дороге домой из больницы. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», Андрей Стариков найден 21 марта, сейчас он находится дома со своими близкими.

— Андрей Стариков найден живым. Как и предполагалось, он был дезориентирован и просто заблудился, пришел в другой дом. Жители связались с его женой, посадили в такси. Сейчас он дома, все в порядке, — сообщили волонтеры.

Поиски екатеринбуржца продолжались с 19 марта. В тот день, в районе 10:00 Андрей вместе с женой вышел из больницы, где проходит лечение. Из-за заболевания он может быть дезориентирован в пространстве.

Супруга посадила его на автобус № 45, чтобы он доехал до остановки «Дворец молодежи», а затем пересел на трамвай № 10 и отправился домой. Однако Андрей так и не добрался до пункта назначения.