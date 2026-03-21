Медийщиков ждут на «ШУМ. Регионы» в Хабаровске

В Хабаровске с 8 по 10 апреля пройдет окружной семинар «ШУМ. Регионы». К участию приглашены студенты профильных специальностей, авторы контента, НКО и лидеры общественного мнения со всего Дальнего Востока.
Участников ждет работа по четырем направлениям: создание цифрового контента, стратегии продвижения, стандарты журналистики и развитие профессиональных сообществ.
Заявки принимаются до 25 марта по ссылке. Организатором выступает Центр развития молодежных медиа «ШУМ» (проект «Росмолодежи»). Мероприятие проводится в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети».