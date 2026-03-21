В Усолье-Сибирском руководитель отделения банка спасла клиента от мошенников

Жертва едва не перевела незнакомцам 500 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском полицейские поблагодарили руководителя отделения банка Наталью Курикалову за то, что она не дала пенсионерке перевести деньги аферистам. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, внимательность специалиста помогла спасти 500 тысяч рублей!

— Все случилось в конце февраля. В банк пришла 87-летняя пенсионерка и попросила снять крупную сумму. Вела себя взволнованно, а потом и вовсе передала менеджеру записку. В ней говорилось о каком-то преступлении и переводе денег на счет террористической организации. Наталья сразу поняла, что пожилую женщину обрабатывают мошенники, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Она не стала оформлять операцию, поговорила с клиенткой и набрала 112. Приехавшие полицейские подтвердили — пенсионерку пытались обмануть. Благодаря быстрой реакции менеджера удалось сохранить все сбережения. Начальник местной полиции Николай Ланцов вручил Наталье Курикаловой благодарность в торжественной обстановке.