Под Владивостоком восьмой день ищут 72-летнего рыбака

Мужчина пропал 13 марта в районе станции Океанской. Ранее на берегу обнаружили его автомобиль. Поиски осложняет ледовая обстановка.

Источник: Telegram-канал «VLNews25 l Новости Владивостока и Приморья»

Во Владивостоке продолжаются поиски 72-летнего рыбака, пропавшего 13 марта в районе станции Океанской. В море у Садгорода водолазы обнаружили его рыбацкий ящик. Ранее на берегу нашли автомобиль мужчины, однако самого рыбака и его снаряжение долгое время не удавалось обнаружить.

По записям камер видеонаблюдения установлено, что мужчина, вероятно, не возвращался со льда. В поисках задействованы спасатели МЧС и волонтёры «ПримПоиска». Акваторию обследовали с помощью судна на воздушной подушке, однако работы осложняет ледовая обстановка — специалисты отмечают, что многое будет зависеть от схода льда.

Родственники пропавшего продолжают поиски самостоятельно, осматривают береговую линию и используют дрон. Они предполагают, что мужчина мог утонуть.

Волонтёры и спасатели призывают жителей Владивостока и окрестностей обращать внимание на прибрежную зону. О любых находках, которые могут помочь в поисках, просят сообщать в полицию или поисково-спасательные отряды.