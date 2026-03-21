Под Владивостоком восьмой день ищут 72-летнего рыбака

Во Владивостоке продолжаются поиски 72-летнего рыбака, пропавшего 13 марта в районе станции Океанской. В море у Садгорода водолазы обнаружили его рыбацкий ящик. Ранее на берегу нашли автомобиль мужчины, однако самого рыбака и его снаряжение долгое время не удавалось обнаружить.
По записям камер видеонаблюдения установлено, что мужчина, вероятно, не возвращался со льда. В поисках задействованы спасатели МЧС и волонтёры «ПримПоиска». Акваторию обследовали с помощью судна на воздушной подушке, однако работы осложняет ледовая обстановка — специалисты отмечают, что многое будет зависеть от схода льда.
Родственники пропавшего продолжают поиски самостоятельно, осматривают береговую линию и используют дрон. Они предполагают, что мужчина мог утонуть.
Волонтёры и спасатели призывают жителей Владивостока и окрестностей обращать внимание на прибрежную зону. О любых находках, которые могут помочь в поисках, просят сообщать в полицию или поисково-спасательные отряды.