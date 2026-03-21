Под Владивостоком восьмой день ищут 72-летнего рыбака

Во Владивостоке продолжаются поиски 72-летнего рыбака, пропавшего 13 марта в районе станции Океанской. В море у Садгорода водолазы обнаружили его рыбацкий ящик. Ранее на берегу нашли автомобиль мужчины, однако самого рыбака и его снаряжение долгое время не удавалось обнаружить.