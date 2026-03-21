Под Чебаркулем 43-летний мужчина погиб при пожаре в деревянном доме

Огонь полностью объял постройку.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Ночью 21 марта в деревне Темир Чебаркульского округа загорелся частный деревянный дом. Хозяина постройки спасти не удалось из-за позднего сообщения о пожаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло на улице Гвардейской. К моменту прибытия спасателей огонь полностью объял дом. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 130 квадратных метров силами 12 человек с привлечением пяти спецмашин.

«В результате погиб 43-летний мужчина. Обстоятельства трагедии устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники отделения дознания.