В Ленобласти мужчина провалился под лёд на мотобуксировщике

В районе города Каменногорска Ленинградской области озеро Макаровское погубило мужчину. Об этом сообщает региональная аварийно-спасательная служба.
Трагедия произошла 20 марта. Мужчина ехал на мотобуксировщике и провалился под лёд. На место прибыли спасатели из Приозёрска. Ночью 21 марта они извлекли из озера тело погибшего и передали полицейским.
За последние дни в Ленобласти водоёмы погубили уже восьмерых человек. Среди них одна женщина. Её жизнь оборвалась 18 марта в озере Комсомольском. А 19 марта в озере Облуцком на территории Киришского района погибли двое мужчин.
Напомним, в Ленобласти действует запрет выхода на лёд. Спасатели предупреждают, что его нарушение смертельно опасно. Весной лёд становится хрупким и может не выдержать веса человека. В результате человек рискует оказаться в ледяной воде и погибнуть.