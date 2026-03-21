В Ленобласти мужчина провалился под лёд на мотобуксировщике

За последние дни из-за тонкого льда в регионе погибли уже восемь человек.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

В районе города Каменногорска Ленинградской области озеро Макаровское погубило мужчину. Об этом сообщает региональная аварийно-спасательная служба.

Трагедия произошла 20 марта. Мужчина ехал на мотобуксировщике и провалился под лёд. На место прибыли спасатели из Приозёрска. Ночью 21 марта они извлекли из озера тело погибшего и передали полицейским.

За последние дни в Ленобласти водоёмы погубили уже восьмерых человек. Среди них одна женщина. Её жизнь оборвалась 18 марта в озере Комсомольском. А 19 марта в озере Облуцком на территории Киришского района погибли двое мужчин.

Напомним, в Ленобласти действует запрет выхода на лёд. Спасатели предупреждают, что его нарушение смертельно опасно. Весной лёд становится хрупким и может не выдержать веса человека. В результате человек рискует оказаться в ледяной воде и погибнуть.