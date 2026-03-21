Атака БПЛА на Энгельс и Саратов 21 марта: Бусаргин рассказал о последствиях

В Саратове и Энгельсе в результате украинской беспилотной атаки пострадали люди и гражданская инфраструктура.

Источник: Аргументы и факты

Украинские беспилотники в ночь на 21 марта атаковали Саратов и саратовский Энгельс. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о пострадавших и повреждениях гражданской инфораструктуры.

Беспилотная опасность ночью.

Глава Саратовской области ночью, в 01:55 мск, заявил в Max об угрозе БПЛА. Информировалось, что локально в регионе могут работать системы оповещения и что все экстренные службы привели в полную готовность.

В 03:07 мск Бусаргин сообщил, что беспилотной атаке подвергся город Энгельс, а в 04:33 — Саратов.

Последствия в Энгельсе.

В Энгельсе, по словам губернатора, зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры, в нескольких домах частично выбило стекла.

«Пострадавших, предварительно, нет», — подчеркнул он.

К местам падения частей БПЛА выехали все профильные службы, отметил чиновник.

Последствия в Саратове.

В столице Саратовской области тоже, как проинформировал Бусаргин, пострадали несколько домов — в них частично выбило стекла.

«Два человека обратились за медицинской помощью», — уточнил глава региона.

На местах происшествий также работают сотрудники всех профильных служб.

Людям окажут помощь.

Губернатор заявил, что работа по ликвидации последствий беспилотной атаки уже идет. Он посетил с представителями профильных служб пострадавшую в Энгельсе территорию.

«Специалисты уже начали поквартирный обход. Перед районной администрацией поставлена задача помочь всем гражданам оформить заявления на материальную помощь и оказывать поддержку во всех вопросах. Средства будут выделены из резервного фонда», — рассказал чиновник.

То же самое касается и поврежденных домов в Саратове, заверил он.

Массированная атака БПЛА на регионы России.

По сообщению Минобороны РФ, минувшей ночью, с 20 на 21 марта, над 15 регионами страны, среди которых Саратовская область, сбили 283 украинских беспилотника самолетного типа.

Беспилотные атаки отражались в течение восьми часов, с 23:00 до 07:00 мск, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

