В Уссурийске пожарные вывели из горящего дома троих жильцов, включая ребенка

В селе Воздвиженка Уссурийского городского округа загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома. Пламя охватило спальню и личные вещи. Когда пожарные прибыли на место, из окна уже валил густой дым. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Звенья газодымозащитной службы немедленно приступили к эвакуации. С помощью спасустройств они вывели трех человек, среди которых был ребенок, из квартир на верхних этажах — лестничные клетки были отрезаны дымом.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.