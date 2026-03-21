Беспилотники атаковали Уфу: глава региона рассказал о последствиях атаки

Утром 21 марта Уфа подверглась атаке украинских беспилотников. Подробности приводит «КП-Уфа». Беспилотная опасность была объявлена около восьми утра. В это же время были введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов в местном аэропорту.
Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, несколько дронов были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов, два из них упали на строящийся 27-этажный дом.
В результате падения беспилотников произошло возгорание утеплителя. Пожарные МЧС оперативно ликвидировали огонь. Двое строителей получили легкие травмы. Также была повреждена кирпичная кладка недостроенного дома и выбиты окна. В настоящий момент на месте работают экстренные службы.
В ночь на 21 марта российские силы ПВО отразили очередную массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, с 23:00 20 марта до 07:00 21 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 283 БПЛА самолетного типа над 15 регионами страны.