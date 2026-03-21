В Хабаровске арестован мужчина, бросивший гранату под ноги людям на улице

Жителя Хабаровского края арестовали за подрыв гранаты на улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, 40-летнего жителя Охотского района обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Напомним, житель Хабаровска привёл в действие гранату, когда за ним погналась группа людей после конфликта. В результате взрыва никто не пострадал. Предварительно, речь идёт об осколочном боеприпасе. Свою вину преступник не признаёт.

