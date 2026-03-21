На Кубани «Газель» насмерть сбила пешехода

В Брюховецком районе под колесами «Газели» погиб 48-летний пешеход.

Источник: Госавтоинспекция региона

Трагедия произошла ранним утром 21 марта в Брюховецком районе на автодороге «Краснодар — Ейск». Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчина находился на проезжей части без цели перехода.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель Next», двигаясь со стороны Ейска в направлении краевого центра, сбил 48-летнего мужчину. Ситуацию усугубило то, что в темное время суток на одежде погибшего полностью отсутствовали световозвращающие элементы, что сделало его практически невидимым для водителя. Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекция Кубани в очередной раз призывает жителей и гостей региона строго соблюдать меры безопасности. Полицейские напоминают, что нахождение на проезжей части без необходимости смертельно опасно.