На Кубани «Газель» насмерть сбила пешехода

Трагедия произошла ранним утром 21 марта в Брюховецком районе на автодороге «Краснодар — Ейск». Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчина находился на проезжей части без цели перехода.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель Next», двигаясь со стороны Ейска в направлении краевого центра, сбил 48-летнего мужчину. Ситуацию усугубило то, что в темное время суток на одежде погибшего полностью отсутствовали световозвращающие элементы, что сделало его практически невидимым для водителя. Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью.
Госавтоинспекция Кубани в очередной раз призывает жителей и гостей региона строго соблюдать меры безопасности. Полицейские напоминают, что нахождение на проезжей части без необходимости смертельно опасно.