Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Ростовской области в ночном ДТП под колесами «Приоры» погиб пешеход

Смертельная авария произошла еще до рассвета на дороге Усьман — Веселый — Сальск.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб 42-летний пешеход. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

Авария случилась 20 марта в 04:10. Место происшествия — 85-й километр плюс 300 метров автодороги «Усьман — Веселый — Сальск».

— По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода — 42-летний мужчина в этот момент находился на проезжей части, стоял посередине правой полосы, — рассказали в Госавтоинспекции.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Региональная Госавтоинспекция напоминает: в темное время суток пешеходам лучше использовать световозвращающие элементы на одежде. Это делает человека заметнее на дороге и снижает риск попасть под колеса.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.