На трассе в Ростовской области в ночном ДТП под колесами «Приоры» погиб пешеход

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб 42-летний пешеход. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
Авария случилась 20 марта в 04:10. Место происшествия — 85-й километр плюс 300 метров автодороги «Усьман — Веселый — Сальск».
— По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода — 42-летний мужчина в этот момент находился на проезжей части, стоял посередине правой полосы, — рассказали в Госавтоинспекции.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Региональная Госавтоинспекция напоминает: в темное время суток пешеходам лучше использовать световозвращающие элементы на одежде. Это делает человека заметнее на дороге и снижает риск попасть под колеса.
