Силовики задержали жителя Саранска, оформившего по заданию Киева тысячу sim-карт

Силовики задержали по подозрению в госизмене 34-летнего жителя Мордовии, который по заданию украинских спецслужб оформил у сотовых операторов более тысячи sim-карт и 10 виртуальных станций. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Установлено, что житель Саранска через мессенджер установил связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. С августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более тысячи sim-карт и 10 виртуальных станций, доступ к которым за вознаграждение передал кураторам из ГУР МО Украины.
Эти ресурсы, по данным ЦОС, использовались для дистанционного мошенничества в отношении граждан России, а также для подготовки и проведения подрывной деятельности.
В ФСБ добавили, что для обеспечения анонимности и сокрытия финансовых операций средства переводились на криптокошельки, созданные самим злоумышленником.
Следственный отдел УФСБ по Республике Мордовия возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме иного оказания помощи). По решению суда фигурант заключен под стражу, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что начальника УМВД России по Магнитогорску Константина Козицына, задержанного по подозрению в разглашении гостайны, отстранили от должности.
Также сотрудники ФСБ РФ в Забайкальском крае задержали мужчину — он подозревается в госизмене и призывах к терроризму. 33-летний мужчина, являясь сотрудником одной из пожарных частей, призывал в Сети к совершению террористических актов в стране.