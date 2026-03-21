Силовики задержали жителя Саранска, оформившего по заданию Киева тысячу sim-карт

Установлено, что житель Саранска через мессенджер установил связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. С августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более тысячи sim-карт и 10 виртуальных станций, доступ к которым за вознаграждение передал кураторам из ГУР МО Украины.