Сбиты 27 БПЛА на подлете к Москве: Собянин рассказал об атаке 21 марта

Силы противовоздушной обороны России ночью сбили на подлете к Москве 27 украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об активизации экстренных служб.
Больше 20 беспилотников за ночь.
Глава Москвы стал информировать в Max о ликвидации беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону столицы, с 01:44 мск. Все атаки отражались дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России.
Сначала Собянин сообщил о перехвате шести беспилотных летательных аппаратов, затем, в 01:53 мск, — еще о семи.
В 02:22 мск на подлете к Москве, по словам мэра, были сбиты еще шесть беспилотников, в 02:36 — два, в 05:42 — один, в 06:14 — пять.
Работают экстренные службы.
На всех местах падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб, уточнил Собянин.
Массированная атака БПЛА на другие регионы России.
По сообщению Минобороны РФ, всего минувшей ночью, с 20 на 21 марта, над территорией страны были нейтрализованы 283 украинских беспилотника самолетного типа.
Ведомство отмечало, что атаки отражались в течение восьми часов, с 23:00 до 07:00 мск, дежурными средствами противовоздушной обороны, в том числе в Московском регионе.