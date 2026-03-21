Сбиты 27 БПЛА на подлете к Москве: Собянин рассказал об атаке 21 марта

Силы ПВО ликвидировали 27 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны России ночью сбили на подлете к Москве 27 украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об активизации экстренных служб.

Больше 20 беспилотников за ночь.

Глава Москвы стал информировать в Max о ликвидации беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону столицы, с 01:44 мск. Все атаки отражались дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России.

Сначала Собянин сообщил о перехвате шести беспилотных летательных аппаратов, затем, в 01:53 мск, — еще о семи.

В 02:22 мск на подлете к Москве, по словам мэра, были сбиты еще шесть беспилотников, в 02:36 — два, в 05:42 — один, в 06:14 — пять.

Работают экстренные службы.

На всех местах падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб, уточнил Собянин.

Массированная атака БПЛА на другие регионы России.

По сообщению Минобороны РФ, всего минувшей ночью, с 20 на 21 марта, над территорией страны были нейтрализованы 283 украинских беспилотника самолетного типа.

Ведомство отмечало, что атаки отражались в течение восьми часов, с 23:00 до 07:00 мск, дежурными средствами противовоздушной обороны, в том числе в Московском регионе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше