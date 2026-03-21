Атака БПЛА на Уфу 21 марта: Хабиров рассказал о пострадавших

В субботу в Уфе два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) попали в строящийся 27-этажный дом в микрорайоне Затон. Инцидент произошёл около 09:20 по местному времени.
Куда направлялись дроны.
По заявлению главы Башкирии Радия Хабирова, беспилотники направлялись на нефтеперерабатывающие заводы Уфы, однако были сбиты на подлете.
«Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон», — сообщил глава республики.
Возгорание на последних этажах и двое пострадавших.
В результате попадания дронов произошло возгорание утеплителя на нескольких последних этажах недостроенной высотки. Пожарные МЧС оперативно ликвидировали огонь.
По информации Хабирова, в результате падения беспилотников два строителя получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась.
Меры реагирования в Башкирии.
На территории Башкирии рано утром 21 марта объявили режим «Беспилотная опасность». Одновременно с этим приостановил работу аэропорт Уфы — были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов «для обеспечения безопасности полётов». Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям рекомендовал жителям не выходить на улицу, не подходить к окнам, а в случае непосредственной угрозы БПЛА — закрыться в комнатах, не имеющих выхода на улицу.