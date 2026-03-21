В Магнитогорске полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать пьяного водителя

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать пьяного водителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ночью на улице Советская наряд дорожно-патрульной службы заметил Volkswagen Polo. Требование об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение, увеличивая скорость.
«Пытаясь скрыться, водитель совершал опасные маневры. Госавтоинспекторы, руководствуясь положениями закона “О полиции”, приняли решение применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух нарушитель продолжил опасную скоростную езду, в связи с чем огонь был направлен по колесам транспортного средства», — говорится в комментарии.
Оказалось, что за рулем был 37-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения.
Возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), статьей 12.25 (невыполнение требования об остановке), статьей 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), частью 1 статьи 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП РФ. Суд назначил водителю десять суток ареста.