Протащил несколько метров: в Самаре сотрудник ДПС пострадал при задержании подозреваемого в мошенничестве

Настоящая сцена из боевика развернулась в поселке Зубчаниновка в Самаре 19 марта 2026 года. Во время задержания подозреваемый в мошенничестве оказал полицейским активное сопротивление. Он несколько метров протащил сотрудника ДПС, который ухватился за его автомобиль. Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация, что на автомобиле Datsun передвигаются подозреваемые в уголовном деле о мошенничестве. Им поручили задержать предполагаемых преступников. Они заметили разыскиваемую машину возле дома на улице Магистральной в Самаре. Когда один из сотрудников ДПС открыл дверь авто, водитель резко дал по газам. Он протащил полицейского, ухватившегося за машину, несколько метров. Опасный заезд остановило дерево.
«Подозреваемый врезался в дерево. Телесные повреждения получил сотрудник ДПС. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
По данным сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый — 28-летний местный житель. Ранее на него завели уголовное дело по факту мошеннических действий, но он скрылся от органов следствия. Теперь молодой человек задержан и стал фигурантом нового уголовного дела — по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Его авто поместили на спецстоянку. Сейчас правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.