Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила пресс-служба Росавиации.

— Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Telegram-канале ведомства.

15 марта Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов. Спустя некоторое время ограничения сняли. Позже в ведомстве добавили, что в аэропорту Шереметьево также сняли ограничения.

16 марта в Telegram-канале «112» писали, что самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Пулково — Мурманск, якобы запросил аварийную посадку в аэропорту вылета. По информации СМИ, у судна было неисправно шасси.