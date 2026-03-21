Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево

15 марта Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов. Спустя некоторое время ограничения сняли. Позже в ведомстве добавили, что в аэропорту Шереметьево также сняли ограничения.